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Зачем Путину израильский паспорт Абрамовича? Эфир в 19:05

2005-й. Пока еще губернатор Чукотки

Российский олигарх рвется в Англию любой ценой. К своим богатствам или к "семейным"? Обсуждают Роман Шлейнов, Владимир Пастухов, Александр Виленский

Роман Абрамович получил израильское гражданство. С благословения президента РФ? Впустят ли его теперь в Британию? Почему он так рвется туда, если его бизнес-руки без инвесторской визы связаны? Путин-Абрамович-Изралиль-Лондон. Всю цепочку обсуждают журналист-расследователь "Ведомостей" Роман Шлейнов (Россия), главный редактор газеты "Вести" Саша Виленский (Израиль), публицист Владимир Пастухов (Великобритания). Ведущая Елена Рыковцева. Прямой эфир в 19:05

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