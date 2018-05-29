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Госдепартамент США заявил о нарушении религиозных свобод в РФ

Иллюстративное фото

Российские законы о противодействии экстремизму используются для притеснения религиозных меньшинств. Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США о соблюдении свободы религии в мире.

Авторы доклада, в частности, указывают на преследования сторонников религиозной организации "Свидетелей Иеговы", которая была запрещена в России как экстремистская. Госдепартамент США также отмечает, что российские власти все чаще высылают из страны иностранных миссионеров, в также нарушают религиозные свободы крымских татар.

В числе стран, которые Вашингтон подверг критике за нарушение религиозных свобод, также оказалась Украина. В частности, в Госдепартаменте обеспокоены нападениями радикальных украинских националистов на священников в Украине.

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