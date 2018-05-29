ЕСПЧ принял жалобу 395 российских общин "Свидетелей Иеговы"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу признанной в России экстремистской и запрещенной организации "Свидетели Иеговы". В суд были поданы иски 395 российских общин, говорится на сайте ЕСПЧ.

Заявители настаивают на признании дискриминационным решения Верховного суда России о запрете организации. В апреле 2017 года российские власти постановили ликвидировать все представительства "Свидетелей Иеговы" и запретили их дальнейшую работу.

В связи с жалобой ЕСПЧ направил России вопросы о том, не нарушило ли решение о запрете деятельности "Свидетелей Иеговы" статьи Европейской конвенции о праве на свободу мысли, совести и религии, а также право на свободу мирных собраний и запрет на дискриминацию. Страсбургский уд также поинтересовался, не было ли нарушено правона справедливое судебное разбирательство.

После официального запрета работы религиозной организации в России уже было возбуждено несколько уголовных дел, однако в последние два месяца репрессии в отношении членов общин "Свидетелей Иеговы" приобрели массовый характер. С начала апреля их регулярно обыскивают и арестовывают.

Решение российских властей о запрете организации подверглось критике со стороны США, Евросоюза и международных правозащитных организаций.