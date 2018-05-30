"Классический теракт". Реакции и версии убийства Аркадия Бабченко

Около восьми вечера 29 мая Аркадий Бабченко возвращался домой из продуктового магазина. Киллер поджидал его у квартиры в доме на улице Никольско-Слободской в Киеве. Когда Аркадий подошел к двери, убийца трижды выстрелил ему в спину. Выстрелы слышала жена журналиста и, выбежав из квартиры, она увидела еще живого, лежавшего в луже крови мужа. Аркадий Бабченко скончался по дороге в больницу в машине "скорой помощи".

МВД Украины открыло уголовное дело по факту умышленного убийства. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко назвал журналистскую деятельность Бабченко и его гражданскую позицию пока главной версией, не исключив, что после тщательного изучения места преступления и допроса свидетелей могут появиться другие версии. Следователи изучают видео с камер наблюдения и видеорегистраторов для установления точной картины произошедшего.

Спустя три часа после трагедии полиция обнародовала фоторобот вероятного киллера. Им может быть человек 40-45 лет с седой бородой и ростом 175-180 см, в темно-синей бейсболке, джинсовой куртке и джинсах. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак пообещал рассказать сегодня новые подробности по этому громкому делу.

Аркадию Бабченко был 41 год. Военной журналистикой он начал заниматься в 2000 году после участия в обеих чеченских войнах. Работал в изданиях "Московский комсомолец" и "Новая газета", а также на российских телеканалах. Зимой 2017-го он покинул Россию из-за угроз в свой адрес и его семьи. Некоторое время жил в Чехии, в последний год - в Киеве, где с сентября 2017 года работал ведущим на крымско-татарском канале ATR.

Реакция в Киеве

Генеральный директор ATR Айдер Муждабаев, как и ряд экспертов и политиков, убежден, что за расправой над Аркадием Бабченко стоит Россия, об этом он сказал в эфире телеканала "112 Украина":

Cовершено кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство

- Это тот случай, когда совершено кристальное международное террористическое, политическое заказное убийство. Здесь нет никаких посторонних мотивов, потому что Аркадий не связан был ни с чем, кроме своей журналисткой деятельности. Всё, чем занимался Аркадий - это писал посты в Фейсбуке о Российской Федерации и работал на канале ATR, где у него каждую пятницу выходила его авторская программа, опять же посвященная исключительно тому, что происходит в РФ. О внутренних делах Украины он не писал вообще и принципиально, так как считал, что, как гражданин РФ, а он не успел получить украинское гражданство, не может вмешиваться в ее политику. У него никогда не было личных врагов, потому что он был очень добрый, дружелюбный и абсолютно неконфликтный человек. Он жил для правды и за правду его убили. Это чисто политический заказ, международный терроризм. Тоже самое, что неоднократно происходило в Британии и это ровно тоже самое, что убийства других критиков российского режима. Аркадий для них был опасен, потому что обличал всё не стесняясь в выражениях. Когда он приехал в Украину, то сказал мне: "наконец я могу писать все, что я думаю", он был абсолютно свободен и, как журналист, счастлив в Украине", - сказал Айдер Муждабаев.

Аркадий Бабченко неоднократно говорил друзьям об угрозах, поступавших из России. Как сообщил друг журналиста, волонтер Мирослав Гай, угрозы участились незадолго до убийства Аркадия."Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью".

По мнению политтехнолога Тараса Березовца, убийство Аркадия Бабченко могло быть спланировано к прошедшему в прошлую субботу в Киеве финалу футбольной Лиги Чемпионов:

Убийство Бабченко - это классический теракт

- Спецслужбы Украины имели достоверную информацию о готовящемся теракте в столице, которые разрабатывала российская разведка. В силу готовности СБУ и Нацполиции либо в результате форс-мажора осуществить задуманное российским спецслужбам не удалось 26 мая. Излишне говорить, что убийство Бабченко - это классический теракт. Его цель - посеять панику в обществе, показать неспособность украинских спецслужб предотвратить подобные теракты, вызвать недоверие к собственной стране. Украинское общество подвергается очередному болезненному испытанию. Пора наконец отбросить иллюзии и понять, что это война, война против Украины и всего цивилизованного мира. Война, в которой не берут пленных. Цель которой со стороны Кремля - победа любой ценой, любой кровью, любыми жертвами", - считает Тарас Березовец.

Депутат Верховной Рады Мустафа Найем, комментируя убийство Аркадия Бабченко, проводит параллели с гибелью в результате теракта в центре в Киева в июле 2016-го журналиста Павла Шеремета. "Этот террор был экспортирован к нам с войной, из страны, где теракты и расстрелы журналистов и политиков, были нормой задолго до того, как они пришли в наш Крым и наш Донбасс. Я не намекаю, я говорю прямо: демотивированное, разобщенное и подавленное общество облегчает задачу агрессора и мародера", - отмечает Найем. Парламентарий предлагает закрыть границу, ужесточить проверки, увеличить расходы на безопасность и изучать опыт государств, которые умеют бороться с террором.

Аркадий Бабченко - не первый политэмигрант из России, убитый в Украине в последние годы. 23 марта 2017 года в центре Киева был застрелен экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков. Убийцей оказался бывший боец батальона "Донбасс" 28-летний Павел Паршов – он был ранен охранником и впоследствии скончался в больнице. Согласно обнародованным генпрокурором Украины Юрием Луценко результатам расследования, убийство Вороненкова по приказу ФСБ РФ заказал бывший муж оперной певицы, Марии Максаковой (вдовы убитого бывшего российского депутата) Владимир Тюрин.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, с лета 2016 года живущий в Киеве считает, что подобные преступления могут продолжиться. "За последние три дня я слышал о трех заказах на российских оппозиционеров из числа эмигрантов. Вербуют бывших бойцов добробатов. Уверен, что убийцу надо искать в этой среде. Боюсь, это не последняя смерть", - написал Пономарев в Фейсбуке.

Реакция официальных лиц в России

В ночь со вторника на среду ряд российскийх политиков успели высказаться по поводу убийства Аркадия Бабченко. "Уже начались попытки связать убийство Бабченко с его оппозиционностью Кремлю. Очень похоже на новую кровавую провокацию", - поспешил написать в твиттере член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Примерно в том же духе прозвучало заявление постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензя: "Независимых и оппозиционных журналистов убивают, преступления не расследуются. Только что, сегодня, в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Это произошло несколько часов назад. Можно предположить, что украинская власть обвинит в этом Россию. Это не раз уже происходило до этого".

А главный редактор МИА "Россия Сегодня" и Russia Today Маргарита Симонян в канале в сервисе Telegram (его работа официально блокируется в России" написала следующее: "Слушайте, ежу уже понятно, что, опасаясь преследований в России, глупее всего уезжать в Киев. Лучше уж вас попреследуют тут, чем грохнут там. Царство Небесное убитому, энивэй".

Следственный комитет РФ решил возбудить собственное уголовное дело по факту убийства Аркадия Бабченко в Киеве. В ведомстве заявили, что "за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России".

Российская "Новая Газета", с которой сотрудничал Аркадий Бабченко, пообещала провести собственное расследование преступления.