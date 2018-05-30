Оппозиция и правозащитники подали заявку на акцию в Москве 10 июня

Представители оппозиции подали заявку в мэрию Москвы на проведение 10 июня митинга против нарушений прав человека и законов в столице и других городах России.

Предполагаемое число участников - до 10 тысяч человек. Маршрут шествия - от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова.

Один из организаторов акции, правозащитник Лев Пономарев рассказал, что заявка приурочена к Дню России, который отмечается 12 июня. По его словам, акцию поддержали ПАРНАС, "Яблоко" и "Гражданская инициатива". Организаторы предлагали присоединиться и Алексею Навальному, однако пока не получили ответа.

Московские власти должны дать ответ на заявку в четверг, 31 мая. Согласно указу президента России, с 25 мая по 25 июля 2018 года место, время и число участников публичных акций в городах, в которых проходит чемпионат мира по футболу, должны определять местные власти по согласованию с МВД и ФСБ.

12 июня 2017 года в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. В Москве были задержаны более 700 человек. Причиной протестов стало бездействие Кремля в ответ на расследование Алексея Навального о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева.