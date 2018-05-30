Telegram заявил о блокировании обновлений со стороны Apple

Компания Apple блокирует обновления приложения Telegram с середины апреля. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

При этом пользователи систем Android продолжают получать обновления, в том числе последнюю версию правил Евросоюза, касающихся конфиденциальности персональных данных, отмечается в разделе "часто задаваемых вопросов" на сайте Telegram.

28 мая Роскомнадзор направил компании Apple письмо с требованием удалить из магазина приложений AppStore запрещенный в России мессенджер Telegram и прекратить рассылку его push-уведомлений. В противном случае в ведомстве напомнили, что могут "нарушить функционирование сервисов Apple". Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что у компании есть месяц для ответа по блокировке приложения. Ранее чиновник утверждал, что Роскомнадзор ведет переговоры с юристами Google и Apple по вопросу удаления или ограничения доступа к приложению Telegram в онлайн-магазинах этих компаний.

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 миллионов IP-адресов, была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.