Прокурор просит разрешить Серебренникову знакомиться с делом до 19 июля

Прокуратура попросила суд ограничить до 19 июля срок ознакомления с делом режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу"Седьмой студии" о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС из Басманного суда Москвы, где в среду рассматривается ходатайство следствия

об ограничении срока ознакомления с делом до 29 июня.

Поводом для обращения в суд стало утверждение следствия о том, что защита намерено затягивает ознакомление с материалами дела.

Защита отрицает эти обвинения. Так адвокат Алексея Малобродского Ксения Карпинская отмечает, что часть томов по делу защите даже не представили, и до последнего момента адвокаты не знали их общее число.

Художественный руководитель московского театра "Гоголь-центр" Кирилл Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Он находится под домашним арестом. Серебренникова обвиняют в хищении 130 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". По этому делу также проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. Вину признала только Масляева. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других обвиняемых.