В России и Украине проходят акции памяти Аркадия Бабченко

В России организуют акции памяти убитого вчера в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Оппозиционный политик Дмитрий Гудков призвал почтить память Бабченко, собравшись в среду вечером у Дома журналистов в Москве.

"Давайте сделаем хотя бы что-то, символически, бесполезное – но правильное. Потому что нельзя убивать журналистов", - написал Гудков в твиттере.

Ранее предполагалось, что акция пройдёт у Соловецкого камня на Лубянке, но там идут строительные работы и все проходы на площадь перекрыты.

Аналогичная акция запланирована сегодня и в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил оппозиционный депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

В Москве в ночь на среду у мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту состоялся народный сход в память об убитом в Киеве российском журналисте.

В Киеве проходит пикет у посольства России. Его участники, среди которых есть и журналисты, наклеили фотографии Аркадия Бабченко на ограду здания и положили цветы.

Аркадий Бабченко был убит накануне в подъезде дома в Киеве. Убийца три раза выстрелил журналисту в спину. Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

МВД Украины возбудило дело по статье "умышленное убийство" и опубликовало нарисованный портрет предполагаемого убийцы.

Полиция Киева рассматривает две основные версии преступления — профессиональную деятельность журналиста и его гражданскую позицию. Дело об убийстве Бабченко также возбудил Следственный комитет России.

Украинские власти возложили ответственность за убийство Бабченко на Россию. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Москве не простили журналисту его "честности и принципиальности".

Аркадий Бабченко покинул Россию в прошлом году, утверждая, что получает угрозы в связи со своими текстами с резкой критикой Кремля.

В "Новой газете", где Бабченко несколько лет работал военным корреспондентом, начали собственное расследование убийства журналиста.