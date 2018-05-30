Премьер-министр Украины: к убийству Бабченко причастна Россия

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что ответственность за убийство российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве лежит на России. По мнению главы украинского правительства, в Москве не простили журналисту его "честности и принципиальности".

"Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии", — написал Гройсман в фейсбуке. К сообщению он прикрепил скриншот последнего поста Бабченко в соцсети, в котором тот вспомнил, как 29 мая 2014 из-за перегруза не сел в вертолет, разбившийся в тот же день на востоке Украины. "Мне повезло. Второй день рождения, получается", - написал журналист. Через 10 часов после этой публикации Бабченко был убит.

Предположение о том, что за убийством Бабченко мог стоять Кремль, ранее высказал и глава МИД Украины Павел Климкин. Министр напомнил, что Бабченко был вынужден покинуть Россию из-за угроз. "Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину и конечно Москва всегда рассматривала его в качестве врага", - сказал Климкин, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнование родным и близким Аркадия Бабченко.Однако при этом связало эту трагедию с атмосферой "тотальной безнаказанности" на Украине.



Аркадий Бабченко был убит накануне в подъезде дома в Киеве. Убийца три раза выстрелил журналисту в спину. Бабченко скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

МВД Украины возбудило дело по статье "умышленное убийство" и опубликовало нарисованный портрет предполагаемого убийцы. Полиция Киева рассматривает две основные версии преступления — профессиональную деятельность журналиста и его гражданскую позицию. Дело об убийстве Бабченко также возбудил Следственный комитет России.

ОБСЕ призвала украинские власти немедленно начать расследование убийства российского журналиста в Киеве. Об этом написал в твиттере представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.



Совет при президенте России по правам человека потребовал от Киева доступ к материалам расследования для украинских и российских правозащитников.