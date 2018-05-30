Полиция Испании отпустила Уильяма Браудера

Полиция Испании отпустила британского финансиста Уильяма Браудера, задержанного в среду по запросу России.

Как написал сам Браудер, полиция связалась с Интерполом, где посоветовали его отпустить - несмотря на то, что Россия объявила его в международный розыск. По словам Браудера, это уже шестой подобный случай.

Как пишет Браудер в твиттере, он приехал в Испанию, чтобы дать показания по делу о выводе из России капиталов, которое расследовал, в частности, погибший в московском СИЗО юрист Сергей Магнитский.

Браудер был инициатором принятия в США и ряде других стран "Законов Магнитского", которые предусматривают введение санкций против лиц, причастных к гибели Магнитского и виновных в других нарушениях прав человека в России.

Браудер был дважды заочно осужден в России - в 2013 и 2017 годах - к девяти годам лишения свободы по обвинению в различных финансовых преступлениях.