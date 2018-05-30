В Кремле осудили убийство Бабченко и отвергли обвинения Киева

В Кремле осудили убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко и выразили соболезнования его родным и близким.

"Произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации, у него большая семья, которая лишилась своего кормильца", – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Москве надеются "на настоящее, а не показушное расследование", чтобы установить тех, кто за этим убийством стоит.

Украинские власти возложили ответственность за убийство Аркадия Бабченко на Россию. По мнению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, в Москве не простили журналисту его "честности и принципиальности". Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал обвинения Киева "печальной модой". Россию, по его словам, не в первый раз "голословно и бездоказательно" обвиняют. Так было и в случае с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и по поводу катастрофы малайзийского "Боинга" в Донбассе, заявил Лавров.



"Чушью" и провокацией считает заявления украинских властей о причастности российских спецслужб к убийству журналиста и директор ФСБ Александр Бортников.

В посольстве США на Украине осудили убийство Бабченко и напомнили, что это не первое убийство критика Кремля, в том числе за пределами России. США поддерживают стремление Украины провести честное расследование, говорится в твиттер-аккаунте посольства.

В Парламентской ассамблее Совета Европы призвали к немедленному расследованию убийства российского журналиста. Нападения на сотрудников СМИ являются серьезным нарушением свободы слова. Киев должен расследовать это преступление и принять меры для обеспечения безопасности журналистов, написал в твиттере глава ПАСЕ Микеле Николетти.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд осудил убийство Аркадия Бабченко и призвал сделать все возможное, чтобы остановить нападения на журналистов, которые представляют угрозу для демократии.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон написал, что он "потрясен" убийством Бабченко, и призвал добиться наказания виновных.

В России и Украине сегодня проходят акции памяти убитого российского журналиста.

Аркадий Бабченко был убит в Киеве 29 мая тремя выстрелами в спину. Журналист выступал с резкой критикой Кремля. В прошлом году он уехал из России.