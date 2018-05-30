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Знаете ли вы об убийстве оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко?

Знаете ли вы об убийстве оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко?
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Опрос москвичей и гостей столицы на улицах города.

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