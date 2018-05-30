Журналист Аркадий Бабченко жив, это была спецоперация СБУ

Журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого в Киеве сообщалось накануне, жив. Он появился перед журналистами на брифинге Службы безопасности Украины. Убийство Бабченко было инсценировано. Нападение на журналиста предотвращено в рамках операции СБУ, сообщил глава ведомства Василий Грицак.

Служба безопасности Украины заявила о задержании подозреваемого в подготовке покушения на журналиста, которому, как утверждается, заплатили 40 тысяч долларов. Это гражданин Украины, который, как утверждает СБУ, был завербован российскими спецслужбами. Утверждается, что помимо нападения на Бабченко российские спецслужбы готовили теракты в Киеве.

"Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления", – цитирует издание "Украинская правда" заявление Василия Грицака. Сам Бабченко заявил, что спецоперация готовилась два месяца.

На брифинге в СБУ Бабченко принес извинения своей жене, которая не была посвящена в подробности спецоперации. Он также поблагодарил СБУ за то, что она "спасла ему жизнь".

О покушении на Аркадия Бабченко стало известно поздно вечером 29 мая. Спустя несколько часов правоохранительные органы Украины сообщили, что журналист умер от полученных пулевых ранений. Уголовные дела возбудили следственные органы России и Украины. А премьер-министр Украины спустя несколько часов после сообщения о преступлении заявил, что за нападением стоит Кремль. В ФСБ России это заявление назвали провокацией.

Бабченко неоднократно выступал с резкой критикой Кремля. В прошлом году он уехал из России, утверждая, что получает угрозы.