"Кремлевский ледоруб"?

В Киеве 29 мая убит писатель и журналист Аркадий Бабченко.

К 40 годам солдат, воевавший в Чечне, стал бесстрашным журналистом, популярный журналист - еще и писателем, а потом - ярким публицистом, покушавшимся на святые для режима Путина пропагандистские символы, которым путинцы зомбируют народ. Фактически Аркадий Бабченко вышел из прессы в большую политику. И вот его подло убили. Понятно, что он в одном ряду с Борисом Немцовым и Анной Политковской.

Вот уже пошли "умные" комментарии. "Сакральную жертву", якобы нужную оппозиции или "виновата Украина, где убивают журналистов", или "Бабченко. А кто это?"- я пропущу. "Методичка Старой площади" налицо.

Интереснее тезисы: "Сталина винили в убийстве Кирова, а того убил одиночка Николаев" или "Гитлер не поджигал рейхстага, а воспользовался действиями одиночки - пиромана".

С поджогом не очень ясно, есть версия, что нацисты за Ван дер Люббе по зданию бензин разливали. Да и закон "О защите государства" мгновенно был ими принят. Произошел государственный переворот. А что до Сталина, то он с помощью ОГПУ основал традицию, ведущую и в настоящее: практиковал акции возмездия против эмигрантов: вспомним похищения генералов Кутепова (после похищения убит), Миллера (вывезен в Москву), исполненные сотрудниками НКВД убийства Льва Троцкого в Мексике и Андреаса Нина в Испании...

Или вот Соломона Михоэлса вместе с информатором МГБ Голубевым чекисты по прямому приказу Сталина убили. Зачем? Могли же тихо на Лубянке расстрелять, но вождь заказал Цанаве автокатастрофу и похороны великого артиста. А сейчас бы написали: "Это жуткое убийство Вождю было невыгодно!" Или вот Никита Хрущев приказал убить Степана Бандеру в разгар переговоров с США. (Позже генсек попался, исполнитель бежал на Запад и все рассказал). Сейчас бы умники написали: "Ему это невыгодно, впереди же была встреча с президентом Эйзенхауэром"...

У нынешней власти все то же. Каждый может вспомнить очевидные политические убийства. В их расследованиях, как в случае убийства Бориса Немцова, открыто оборваны нити к организаторам и заказчикам во власти. Но не везде. Бомбу Зедимхану Яндрабиеву в Катаре заложили российские "дипломаты": пойманы, осуждены и отправлены в Россию. По делу об отравлении Литвиненко практически полная ясность, кто убивал и как, и понятно кто в России может разрешить выдать выехавшим в Лондон убийцам полоний. Потом переключились на ОВ "Новичок", а Украине и обычный пистолет пригодился.

Есть новый аргумент, что государству сложно выполнять подобные акции: бюрократии много, да и свидетелей. Не слишком большая проблема, ведь принят закон, разрешающий спецслужбам акции устранения "врагов народа" за границей. Исполнители могут всегда сослаться, что выполняли приказ. В России своего Нюрнберга не было. Ну и наконец, всегда есть удобные кадыровцы со своей внешней политикой и возможностью Москвы от них откреститься: ну что делать с теми, кто воспитан горской войной. Есть и криминальная среда в той же Украине, созданная войной - хорошее поле для вербовки.

В общем, не надо путать (сознательно или по глупости) государственный террор, свидетелями которого мы сейчас являемся (его жертвы Анна Политковская, Борис Немцов, а теперь, видимо, и яростный Аркадий Бабченко) и, например, борьбу одиночек с террористическим государством, как в деле Иоганн Георг Эльзера, в 1939 году чуть не убившего Гитлера. В России, кстати, ее и нет.

В программе "Лицом к событию" 30 мая в 19-05 обсудим гибель Аркадия Бабченко. Участвуют Илья Пономарев, Сергей Пархоменко, Виктор Шендерович, Игорь Яковенко.

Ведет передачу Михаил Соколов.