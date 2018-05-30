Лишь бы был здоров. В Сети радуются "воскрешению" Бабченко

Не успели все справиться с потрясением от того, что Аркадий Бабченко убит, как Служба безопасности Украины шокировала новым заявлением - все, что случилось накануне, было постановкой с целью найти и задержать тех, кто хотел его убить!

Антон Геращенко

Аркадий Бабченко жив!

В результате блестящей спецоперации, проведённой украинскими правоохранителями, задержаны и киллер, получивший заказ на убийство Аркадия, и организатор убийства.

Для того, чтобы лучше задокументировать заказчиков и организаторов преступления - представителей росийских спецслужб, их нужно было уверить в том, что нанятый ими киллер успешно выполнил заказ.

О том, что на самом деле убийство Аркадия Бабченко это инсценировка, знал очень ограниченый круг лиц.

Это было сделано в чтобы предотвратить малейшую возможность утечки информации.

Для этого, правоохранителям пришлось пойти на масштабную информационную спецоперацию.

Именно для этого были сделаны и опубликованы постановочное фото якобы убитого Аркадия Бабченко и распространены фотороботы якобы киллера с кавказской внешностью.

Для создания картины полной реальности были сделаны заявления официальных представителей Национальной полиции о гибели Аркадия.

Правоохранители не могли не понимать, что известие об убийстве Аркадия Бабченко отзовётся болью в тысячах сердец по всему миру. Но другого выхода у них не было.

Для того, чтобы проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен и заставить их предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием.

Ведь ещё герой Артура Конан Дойля Шерлок Холмс успешно использовал метод инсценировки собственной смерти для эффективного расследования сложных и запутанных преступлений. Как бы это не было и больно для его родных и доктора Ватсона.

Уникальная спецоперация по предупреждению убийства Аркадия Бабченко - пример эффективного сотрудничества между Службой безопасности и Национальной полиции в деле предотвращения террористических актов и политических убийств.

Уникальным также является тот факт, что не было утечки информации об этой спецоперации ни до инсценировки убийства Аркадия Бабченко, ни после. Это говорит о том, что мы научились воевать и на невидимом фронте противостояния российским спецслужбам.

Александр Фельдман

<С УМА СОЙТИ>. ДЖЕЙМС БОНД ОТ ЗАВИСТИ СОЖРАЛ СВОЙ ГАЛСТУК.

Evgeny Feldman

честно говоря, я, ночью увидев фото тела (только лысый затылок, странная поза и вообще, как оно могло утечь?) подумал, что «а вдруг инсценировка», но решил, что схожу с ума и пересмотрел фильмов

Виктория Ивлева

Главная разница между Россией и Украиной - Россия убивает людей, а Украина воскрешает

СЛАВА УКРАИНЕ!

АРКАН ВОСКРЕСЕ!

Божена Рынска

Меня из-за смерти Бабченко трясло полночи. Сердце болело. А это все постановка и комедия, вы хотите сказать??? Ну и мерзость, ну и мерзость. <Черт побери>, такими вещами не разыгрывают, не шутят. Это не повод для театральной постановки! Нельзя играть в такое, это не шуточки. Чума на оба ваших дома, товарищи.

Vladimir Kara-Murza

Много разных эмоций, но главная – слава Богу.

Константин Эггерт

Видеть улыбающегося живого Аркадия очень радостно!

Ольга Бешлей

Какая хорошая новость. И как много хороших текстов было написано за прошедшие сутки. Я сегодня два раза расплакалась и не жалею) уфффф

Ilya Barabanov

Кажется, я сломаю сегодня одному старшине запаса ногу.

Но какое же счастье, что живой

Ivan Kurilla

Жив, умер, - главное, чтобы был здоров.

Вообще, конечно, хорошо, что на одну смерть меньше, чем мы все уже за эти неполные сутки продумали.

Что тут еще хорошего, не знаю.

Олег Лекманов

Жив и слава Богу, с женой, матерью и детьми пусть сам разбирается. Злорадные статусы: «И чего же вы плакали?» кажутся мне странными. Мы, что ли, смеяться и радоваться должны были?

Tonia Samsonova

Лента фейсбука примерно такая:

Бабченко убили - пойду напьюсь

Бабченко воскрес - надо сегодня выпить.

Лев Рубинштейн

Мало того, что жив, но ещё и сколько узнал о себе хорошего.

История, конечно, какая-то прямо неправдоподобная . Но жив, и слава богу!

Andrey F. Babitsky

В результате небольшого естественного эксперимента выяснил про себя следующее: мир, в котором бесконечно <трындят>, (мне) куда милее мира, в котором убивают людей.

Андрей Тесля

ну вот и славно, даже настроение поднялось -

- впрочем, немного жаль столь горячо оплакавших героя - с ним ведь и дальше жить, а после всего сказанного - только канонизация

Роман Волобуев

Вообще это всегда моя мечта была: умереть, дождаться, пока все люди которых я терпеть не могу, напишут добрые слова, а потом воскреснуть со словами: сорян, <гады>, фальстарт.

Впрочем, те, кто успел написать прочувствованные некрологи своему товарищу и коллеге, ни о чем не жалеют.

Yury Saprykin

знаете что? жив, и слава богу. ни от одного из написанных сегодня ночью слов не отказываюсь. заодно Валентина Ивановна М. показала себя человеком. а тот, гм гм, комплекс сложных чувств, который вызывают последние новости, мы как нибудь переживём (а также сейчас было бы со всех сторон правильно вырубить соцсети на пару недель, и не подходить близко к работающим телевизорам)

Ilya Zhegulev

В интересное время живём, товарищи. Бабченко реализовал мечту Тома Соера. Столько некрологов о себе прочитать при жизни и потом над всеми поржать - это только Аркаша. Все его успели за все простить и тут он вот, живой и здоровый, теперь извольте со мной напиться. Этого пьяницу не убить) но мы теперь все постараемся, держись!)))) пойду напьюсь за здоровье этого гаденыша.

Александр Рыклин

Не, ну не <сволочь>?! Мы уже цветочки купили, чтобы к Домжуру отнести...

Юрий Касьянов

Аркадий Бабченко, сволочь, даже умереть по-человечески не можешь. Ни в Чечне, ни на Карачуне, ни в Киеве. Не пойду я с тобой водку пить. Даже не проси.

Роман Попков

Я Аркашу Бабченко заставлю написанный мною некролог наизусть выучить!

Евгений Левкович

Господи, не важно что это, не важно как - главное, что ты живой. Как хорошо, что так.

Аркадий, друг мой, какой же ты конченный отморозок. Аж завидно. Хантер Томпсон курит в туалете Курского вокзала. На корточках.

Павел Каныгин

Это была самая бессмысленная, но самая счастливая Командировка в моей жизни. Я не знаю, зачем они сделали все именно так, но он жив, и это главное. А вечером получит <по башке> за мои окончательно выпавшие сегодня волосы.

P.S. Сбор на Майдане предлагаю не отменять, а провести в формате праздника, блин, жизни. То что он жив, ещё не значит, что надо отменять поминки!! 19.00

Наконец-то уместны и шутки.

Иван Яковина

Это точно не Безруков?

Антон Долин

Интересно, кто первый напишет об этой смерти и воскрешении сценарий? Идеальное же кино.

Как говорил полотёр в одном великом фильме - "СЮЖЕТ!"

Egor Sennikov

Про Бабченко. До этого дня думал, что самая веселая инсценировка смерти была у Кена Кизи - его арестовали за хранение травы где-то в середине 1960-х, грозили проблемы. Он попросил друзей помочь помощи в инсценировке самоубийства, а сам в багажнике выехал в Мексику. Но когда он почти через год вернулся в США, то был арестован практически сразу по приезду - и сел на 5 месяцев. после чего почти всю жизнь прожил на семейной ферме.

Но история с Бабченко впечатляет сильнее, да.

Кирилл Шулика

Я, кстати, не помню, чтобы кого-то так заживо хоронили. Инсценировка была с Пашей Цветомузыкой, под которую посадили Быкова, но время не то было и личность тоже не та. Поэтому на моей памяти это первые похороны заживо. Могу сказать только о себе - никогда бы я не стал в таком участвовать, ну его.

Есть повод порадоваться и у тех комментаторов, кто писал о провокациях против России в преддверии ЧМ-2018, и у тех, кто не испытывает к оппозиционному блогеру - и либеральной оппозиции в целом - никаких симпатий.

Аббас Галлямов

Недосостоявшееся убийство Бабченко дискредитировало российскую оппозицию напрочь. Давно российские власти таких шикарных подарков не получали.

Анастасия Миронова

Ну что? Кровавый режим, кровавый режим...

Жив Бабченко. Задержанный за покушение уже дал показания, рассказал, сколько заплатили аванса и обещали потом. Еще Аркадий Бабченко сообщил, что у киллера была, простите, его фотография из паспорта, которую могли дать только в паспортном столе. И что, вообще, все детали покушения были ему известны уже за месяц до, а предупредили о возможности аж за два месяца. Из России!

Ох! В сети тысячи фотографии Аркадия Бабченко, но киллера инструктируют в паспортном столе. Слушайте, вы видели хоть одного человека, которого можно было бы узнать по фотографии из паспорта?

Вы меня извините, но это все же очень большой повод говорить именно о попытке дискредитации России перед ЧМ. Знаете, я буду рада, если чемпионат отменят. Я многие и многие годы пишу против этой бесчеловечной практики проведения подобных соревнований в бедных несвободных странах. Но я огорчусь, если узнаю, что трюки с Бабченко были проведены, чтобы этот чемпионат отменить. Я просто не люблю, когда меня дурят.

Аркадию Бабченко желаю долгих лет жизни. Пусть себе пишет спокойно, деньги собирает, ведет передачи про "самую смакотку". Это слово я вчера услышала у него в ролике, который показывал ATR.

Режим-то у нас кровавый, только я оказалась права - не нужен Бабченко Кремлю. Вы ведь не думаете, что в чужую страну, да еще в канун Чемпионата мира, пошлют киллера, который будет брать ориентировку в паспортном столе и еще за два месяца до покушения засыплется? Ветеран АТО, завербованный российскими спецслужбами, это какая-то дряблая история.

Пока есть лишь голые факты:

- произошло в Киеве;

- киллер провалился;

- киллер -украинец и ветеран АТО.

Есть факты, а есть домыслы. Так вот, все остальное в этой истории - домыслы​

Maxim Sokolov

Новая форма патриотического приветствия.

"Слава Украине! -- Героям слава!" можно будет дополнить "Бабченко воскрес! -- Воистину воскрес!"

Холмогоров Егор

Хорошая новость с Бабченко состоит в том же, что и в случае с мальчиком и волками. В следующий раз никто плакать уже не будет.

А главное - никто не будет называть его "журналистом", поскольку это обычный сотрудник иностранных спецслужб, задействованный в политической провокации.

Причем после этого цирка и веры в "российские спецслужбы организовали убийство" (мне нравится кстати "организовали", а не "готовили") не будет, конечно, ни у кого.

И даже рукопожатные плакальщики себя как-то неловко почувствуют. Утрутся, конечно, но почувствуют неловко.

Но те, кто был вынужден переоценить свое отношение к Бабченко после инсценировки убийства, похоже, только рады, что они снова могут ругаться с ним, издеваться над ним и банить его, не испытывая никакого чувства вины!

Alexey Kovalev

Стёр пост, как идиот повёлся, Бабченко снова идёт нахер со своим яндекс-кошельком и грёбаным демшизовым заукраинством! А мне урок, молчал бы лучше в тряпочку.

Анна Наринская

Счастлива что жив и спасибо за адреналин и может кто то когда нибудь умно объяснит мне, зачем это по большому счету было нужно. Но если встретимся - не поздоровуюсь и руки не подам. Сейчас вы все напишите, что ему на это наплевать. Тем лучше

Глеб Морев

Странная пошла лента. Какие могут быть претензии к Бабченко? В том, что его не убили и он помог взять убийц? Ну але.

Галина Юзефович

Еееее, продолжаем не любить Бабченко! Счастье-то какое, простигосподи!

Неплохо было бы, если бы хорошие новости на этом не кончались, пишут комментаторы.

Екатерина Шульман

А можно теперь Березовского тоже покажут? Вот уж кто бы с наслаждением поучаствовал в инсценировке собственной смерти. И Лесина тогда уж. А в финале пресс-конференции чтоб вышел Борис Николаевич: это была спецоперация, все покушавшиеся задержаны.

Александр Коляндр

А можно теперь Немцова, Носика, Рота, Боуи и Коэна вывести на пресс-конференцию. Очень бы хотелось.

Sergey Kalvarskiy

Вот бы включить телевизор, а там Катя Андреева и говорит- Граждане, все что происходило в стране - спецоперация. Никто не был убит, бизнес ни у кого не отжимали, никто не был посажен в тюрьму, войн не было , жертв тоже. Это все была инсценировка, спецоперация ФСБ по выявлению мудаков и подонков. Ну а почему так долго, сами понимаете, мудаков и мерзавцев у нас много. Еле за 20 лет управились.