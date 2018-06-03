За что сидят Свидетели Иеговы? Антон Чивчалов – о гонениях за веру

Международный правозащитный портал Forum 18 сообщил, что в России уже семь верующих – Cвидетелей Иеговы находятся за решеткой, в СИЗО, как минимум еще один находится под домашним арестом, больше десятка – под подпиской о невыезде. Уголовные процессы против верующих по статье 282 Уголовного кодекса РФ за экстремизм, предусматривающей до 10 лет лишения свободы, заведены в Орле, Перми, Оренбурге, Биробиджане, Мурманске, Владивостоке, Уфе. К мирным людям врываются омоновцы в масках с автоматами, бросают на пол, надевают наручники, изымают личные вещи, документы, фотографии, деньги. За что? Как недавно отмечал журнал Newsweek, они никого не убили и не ограбили. Вся их "вина" только в том, что они исповедуют определенную религию. В Европе. В XXI веке.

Кто-то может возразить: сажают не за веру, а за создание запрещенных организаций. Верьте во что хотите, только не создавайте запрещенные организации, и будет вам счастье! Кажется, логичный аргумент. Но посмотрите материалы любого уголовного дела: верующих арестовывают не за создание организаций, а за чтение Библии с друзьями. Прямая связь: читал Библию с другими – арест! Во всех таких случаях возбуждается дело по статье об экстремизме. В правоохранительных органах, по-видимому, убеждены: они могут автоматически, не разбираясь, задержать любого Свидетеля Иеговы. Только потом прокуроры задаются вопросом: а создавал этот верующий незаконную организацию или нет? Разумеется, всегда выясняется, что создавал.

Некоторые, чуть более информированные, снова возразят мне: Свидетели Иеговы не только читают Библию, но еще и собирают пожертвования, переписываются друг с другом в интернете, и т. д., а это уже тянет на создание запрещенной организации. Допустим, это так (хотя юридически – большой вопрос). Тогда давайте выясним, почему именно эти организации признаны запрещенными? Если задать этот вопрос прохожему на улице, он – в зависимости от того, какой телеканал смотрит, – может сказать, что Свидетели Иеговы разрушают семьи, не служат в армии, противятся переливанию крови и вообще являются богопротивными еретиками. Но в решении Верховного суда от 20 апреля 2017 года, запретившего деятельность Свидетелей Иеговы в России, ничего из перечисленного выше не фигурирует. Решение суда есть в открытом доступе.

Все обвинение против Свидетелей Иеговы построено на единственном факте – хранении запрещенной литературы. Подчеркну: даже не распространении, а простом хранении. В нескольких городах в помещениях, где собирались Свидетели Иеговы, нашли те или иные книжки (часто их туда подбрасывало ФСБ, что было зафиксировано на камеру, но суд это не заинтересовало). Вот и все обвинение. На этом основании ликвидированы несколько местных религиозных организаций, после чего, на следующем этапе, была запрещена централизованная религиозная организация, и уже на основании этого стали преследовать тысячи людей по всей стране. Все это – только потому, что где-то нашли несколько книг. Ни в одном уголовном деле нет ни одного пострадавшего.

Всех нас должно серьезно беспокоить, что в России начались посадки за "создание отрицательного образа церковнослужителей"

Кто-то скажет: не надо было печатать запрещенную литературу. Прозвучал главный вопрос: почему, собственно, эта литература объявлена запрещенной? Вот пример цитаты, из-за которой был признан экстремистским один из журналов: "Священники Греческой православной церкви и их сторонники пытались прийти на стройплощадку и помешать работе, но Иегова услышал нашу молитву и дал нам защиту". Вывод судебного эксперта: "Возникает отрицательный образ церковнослужителей… Вся информация о них негативная, что говорит о наличии в тексте установки на создание негативного образа церковнослужителей в целом как социальной группы".

Вы можете ознакомиться с коллекцией аналогичных цитат, из-за которых литература Свидетелей Иеговы признавалась экстремистской (случайность ли, что такие экспертизы стали появляться аккурат после начала патриаршества Кирилла, в 2009 году?). Если это экстремизм, то исключительно виртуальный, выраженный в несогласии с другими религиями по богословским вопросам, что является предметом веры и не может рассматриваться в светских судах. Ведь эксперты признавали экстремистскими цитаты, в которых осуждались евангельские фарисеи – гонители первых христиан. Один журнал признан экстремистским за фразу о том, что истинный Бог – один.

Вот за что в действительности сидят в тюрьмах Анатолий Вилиткевич, Роман Маркин, Виктор Трофимов, Валентин Осадчук, Владимир Кочнев, Александр Суворов и Деннис Кристенсен. Вот за что в Прохладном судят 70-летнего Аркадия Акопяна, а по другим делам проходят 80-летние бабушки. Вот за что в Таганроге осуждены еще 16 человек. Вот за что людей увольняют с работы, травят их детей в школе, вот за что в одном случае женщине отказывались продавать продукты в магазине. Даже если допустить, что они создавали какие-то организации, их преследование на основании запрета этих организаций равносильно гонению за веру, потому что в основе запрета лежат чисто религиозные постулаты. Об этом почти никто не знает, кроме самих верующих и их адвокатов.

Можно по-разному относиться к Свидетелям Иеговы и любым другим религиям, но всех нас должно серьезно беспокоить, что в России начались посадки за "создание отрицательного образа церковнослужителей". СМИ цинично преподносят эти посадки как борьбу с экстремизмом. Ситуация особенно абсурдна ввиду того, что, согласно постановлению Верховного суда от 28 июня 2011 года, критика других религий не может считаться экстремизмом. Затем этот же Верховный суд обнаружил критику других религий и объявил ее экстремизмом. Когда адвокаты обращали внимание суда на нарушение своего собственного постановления, он это просто игнорировал. Весь прошлогодний процесс был насмешкой над правосудием. Результатом стала не только волна абсурдных уголовных процессов, но и самая крупная национализация частной собственности в истории Совета Европы – сейчас у верующих планомерно изымается имущество стоимостью в десятки миллионов евро.

Очень важно понимать: в России разворачиваются массовые гонения за веру в классическом виде. Конечно же, эти гонения затушеваны издевательской формулировкой "экстремистская деятельность", чтобы дезинформировать общественность. Миссия дезинформации, как всегда, возложена на СМИ. Журналисты бодро рассказывают о том, как бравые полицейские по всей стране вяжут "лидеров экстремистских ячеек". Точно так же в советские годы рассказывали, что в стране царит полная свобода слова и вероисповедания, а сажают в тюрьмы исключительно за "антисоветскую пропаганду".

Антон Чивчалов – журналист, переводчик, блогер

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