Лидер КНДР Ким Чен Ын принял Сергея Лаврова в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, находящимся с официальным визитом в КНДР. Об этом сообщается в твиттере МИД России. Там же размещены фотографии, на которых Ким Чен Ын и Сергей Лавров пожимают друг другу руки.

Лавров пригласил лидера КНДР посетить с визитом Россию. Он также подарил ему расписную шкатулку, сообщает РИА Новости. Говоря о предназначении подарка, российский министр пошутил : " Это ключик, тут можно даже запирать секретные вещи".

Ким Чен Ын в свою очередь попросил Лаврова передать от него теплый привет президенту Владимиру Путину и подчеркнул, что настроен развивать и расширять сотрудничество с Россией.

Ранее в четверг в Пхеньяне состоялись переговоры министров иностранных дел Северной Кореи и России. После встречи с Ли Ён Хо Лавров заявил, что только поэтапное снятие санкций с КНДР может привести к разрешению ядерного кризиса на Корейском полуострове. Задачу по денуклеаризации Корейского полуострова трудно решить "за один присест", подчеркнул Лавров. Он также отметил, что Москва не считает себя вправе вмешиваться в переговорный процесс между США и Северной Кореей. Пхеньян сам должен решить, какие гарантии со стороны Вашингтона считать достаточными для достижения договоренностей, заявил Лавров.



Встреча президента США Дональда Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на которой должна обсуждаться ядерная программа КНДР, была намечена на 12 июня в Сингапуре. Однако 24 мая Трамп объявил о ее отмене в связи с недружественными заявлениями со стороны КНДР. На следующий же день Трамп заявил, что диалог с Пхеньяном продолжается, и дал понять, что саммит 12 июня все еще может состояться.