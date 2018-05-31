Минфин США ввел очередные санкции в отношении Ирана

Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении трёх иранских организаций и шести граждан Ирана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина. По данным ведомства, эти организации и физические лица совершили серьезные нарушения в области прав человека.

В санкционный список вошли проправительственная группа "Ансар-э Хезболла", тюрьма "Эвин" в Тегеране и поддерживаемая правительством компания-разработчик мобильных приложений Hanista Programming Group. Под ограничения попали трое лидеров "Ансар-э Хезболлы", двое правительственных чиновников, ответственных за цензуру, и директор иранского государственного вещания IRIB.

В заявлении Минфина отмечается, что Тегеран "транжирит" национальные ресурсы, принадлежащие иранскому народу, и используют х для подавления свободы слова и цензуры.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из ядерного соглашения с Ираном. Он также предупредил о возобновлении в отношении Ирана санкций, которые были приостановлены в рамках соглашения.

Соглашение, подписанное в 2015 году Великобританией, Германией, Китаем, Россией, Францией и США с одной стороны и Ираном – с другой, предусматривало снятие с Тегерана экономических санкций США и Евросоюза в обмен на свертывание иранскими властями ядерной программы.