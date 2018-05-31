На Камчатке депутат потребовал парковку для коня у правительства

Депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский потребовал организовать для его коня парковочное место у здания правительства. Он подготовил официальное заявление к губернатору края, председателю заксобрания и начальнику ГИБДД. Он намерен передать его адресатам не позже понедельника, сообщает ИА "Кам 24".

В заявлении говорится, что у него, как у рядового пенсионера, отсутствует возможность приехать к зданию правительства из-за высоких цен на бензин и продукты. "Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", - заявил депутат. Пучковский утверждает, что живет исключительно на пенсию. Покупать билеты на автобус, по словам депутата, для него тоже накладно. ​

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Пучковский не получает зарплату за свое депутатство. Согласно опубликованной им декларации, в 2017 году его доход составил 276 тысяч рублей.

В конце мая жители большинства регионов России начали жаловаться на резкий рост цен на топливо. В частности, в Петропавловске-Камчатском марка бензина АИ-92 подорожала на 5 рублей за литр.

