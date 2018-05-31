На Камчатке депутат потребовал парковку для коня у правительства

Депутат Законодательного собрания Камчатского края от партии "Справедливая Россия" Михаил Пучковский потребовал организовать для его коня парковочное место у здания правительства. Он подготовил официальное заявление к губернатору края, председателю заксобрания и начальнику ГИБДД. Он намерен передать его адресатам не позже понедельника, сообщает ИА "Кам 24".
В заявлении говорится, что у него, как у рядового пенсионера, отсутствует возможность приехать к зданию правительства из-за высоких цен на бензин и продукты. "Поэтому вынужден в качестве средства передвижения использовать мерина по кличке Ракета", - заявил депутат. Пучковский утверждает, что живет исключительно на пенсию. Покупать билеты на автобус, по словам депутата, для него тоже накладно.
Пучковский не получает зарплату за свое депутатство. Согласно опубликованной им декларации, в 2017 году его доход составил 276 тысяч рублей.
В конце мая жители большинства регионов России начали жаловаться на резкий рост цен на топливо. В частности, в Петропавловске-Камчатском марка бензина АИ-92 подорожала на 5 рублей за литр.
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