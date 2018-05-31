В Туве полиция помешала сиротам записать видеообращение к Путину

В Туве полицейские не дали детям-сиротам записать видеообращение к президенту России. Активисты хотели отправить ролик с вопросом на "прямую линию" Владимира Путина и рассказать о проблемах с получением жилья. Об этом участники акции сообщили в своей группе "ВКонтакте".

После того как сироты сегодня утром собрались во дворе регионального Агентства по делам детей, его сотрудники вызвали наряд полиции. Приехавшие правоохранители не позволили записать видео и потребовали активистов покинуть территорию. Участники съемки уверены, что это решение было принято руководителем госструктуры Саидой Сенги.

После того как участники видеообращения разошлись, им стали поступать звонки от Сенги и с местного телеканала "Тува-24". По словам журналистов, они снимают репортаж о том, как в регионе решаются жилищные проблемы детей-сирот. Активисты считают это провокацией. Они намерены записать свое обращение к Путину позже.

В феврале, после проведения сиротами протестной акции, полиция задержала, а суд оштрафовал нескольких активистов. Вскоре после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Халатность" по факту непредоставления жилья сиротам. Они также анонсировали протестные акции в Москве.

"Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится 7 июня.

В прошлом году суд в Томске оштрафовал на 20 тысяч рублей 57-летнюю Галину Шергину за запись видеообращения к Владимиру Путину. Ее признали виновной в нарушении правил проведения массового мероприятия. Вместе с другими пенсионерками они снимали на видео обращение с просьбой помочь им в борьбе с коррупцией в правоохранительных органах. При этом они стояли на фоне здания администрации Томской области, где и были задержаны полицейскими.

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