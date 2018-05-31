США повысили пошлины на ввоз стали и алюминия из ЕС, Канады и Мексики

США объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. Об этом сообщил министр торговли США Уилбур Росс. С 1 июня налог на ввоз стали из этих стран составит 25 процентов, на ввоз алюминия – 10 процентов.

Администрация Дональда Трампа несколько раз откладывала решение о введении таможенных пошлин. О новых мерах было объявлено ещё 23 марта, но их не вводили в действие до завершения переговоров с торговыми партнёрами.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение Вашингтона протекционизмом и пообещал защищать интересы ЕС в соответствии с международным торговым правом. Европейские государства в ближайшее время намерены начать переговоры об ответных мерах.

В марте страны Евросоюза заявили, что, если США введут пошлины на импорт стали и алюминия, то Брюссель с конца июня об ответных сборах – на американские джинсы, виски, арахисовую пасту и мотоциклы.

Член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём подчеркнула, что инициатива президента США нанесет ущерб трансатлантическим отношениям и глобальной торговле. По её словам, "у торговой войны нет победителей".