ВОЛОДЯ +АЛИНА. Эфир в 19:05

Ровно 10 лет назад была жестко закрыта газета "Московский корреспонент", которая объявила, что Владимир Путин развелся с супугой Людмилой и вот-вот собирается жениться на спортсменке Алине Кабаевой. Все эти 10 лет молва не разлучала их. Им приписывают уже троих общих детей. Но ни один из них ни при каких обстоятельствах этого не подтверждал. Есть ли у царя царица? В эфире журналисты Акрам Муртазаев, Сергей Ежов и Андрей Остальский. Ведущая Елена Рыковцева.

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