Либералы в нелиберальное время. Названы лауреаты премии "ЛибМиссия"

Лауреатами публицистической премии "ЛибМиссия" за 2018 год стали социолог Анна Шадрина, филолог Андрей Десницкий и журналист и правозащитник Зоя Светова, номинированная редакцией Русской службы Радио Свобода. Церемония награждения прошла 30 мая в Доме русского зарубежья имени Солженицына.

Премия "ЛибМиссия" вручается за самую удачную книгу о текущем общественно-политическом процессе, за цикл содержательных публикаций в СМИ и "за мужество в отстаивании либеральных ценностей". Премия была вручена в третий раз, до этого она носила другое название – “ПолитПросвет”. Смена формата и названия была связана с тем, что организатор премии, фонд "Либеральная миссия" Евгения Ясина, а также фонд ее спонсора Дмитрия Зимина "Династия" в 2016 году были включены в список "иностранных агентов". Своей задачей премия по-прежнему видит “качественное улучшение понимания людьми, читающими на русском языке, текущей общественной ситуации в России”.

О том, как понимают свою миссию организаторы премии, Радио Свобода рассказал председатель жюри, политолог, журналист и писатель Денис Драгунский:

Либерализм – это прежде всего свобода

– Мы не боремся с ложными интерпретациями либерализма как чего-то антироссийского, прозападного, враждебного, подрывного и так далее. Либерализм – это прежде всего свобода. Это ценность человеческой личности, и это особая ценность рациональности, того, что все нужно объяснить, доказать, показать, что называется, на пальцах, чтобы не было никаких традиционалистских штук, типа “не нами заведено, не нам и не отменять”, “искони так повелось”. А мы хотим, чтобы любые вещи были доказаны, чтобы все было понятно, ясно, рассчитано и объяснено.

Первым лауреатом премии “ЛибМиссия-2018“ стал филолог и публицист Андрей Десницкий – за серию публикаций в изданиях “Газета.ру”, “Предание”, Republic, “Русский пионер” и “Гефтер”. В комментарии для Радио Свобода он заметил, что слово “либерализм” часто воспринимается слишком широко:

– Либерализм победил, за исключением, может быть, Северной Кореи, Саудовской Аравии и некоторых других стран. Конституции всех государств, по сути дела, декларируют эти государства либеральными. А если либерализм победил, он в ответе за всё. И любые проблемы списываются на него, неважно, социальные, политические или личные. Я получил эту премию после того, как написал и опубликовал статью, в которой сказал, что очень не люблю это слово и стесняюсь, когда меня этим словом называют. Ну, вот теперь дали справку, что я этот самый либерал и есть. Теоретически, изначально это человек, который, говоря словами предыдущего президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, считает, что свобода лучше несвободы. А дальше подробности: человек, который считает, что у каждого человека есть неотъемлемые права с его рождения, и главная задача государства – охранять эти права, давать человеку возможность их реализовать. И как я понимаю, смысл фонда “Либеральная миссия” заключается именно в том, чтобы объяснять это людям, показывать им, почему свобода лучше несвободы, в чем конкретно это выражается и как это работает.

– А ваша собственная либеральная миссия – в чем?

– Очень хорошо сформулировал Александр Архангельский: показать, что христианская вера и идеалы свободы, демократии, прав человека не только не противоположны друг другу, но имеют очень много общего, и что в конечном счете эти самые идеалы коренятся в Библии, в христианской традиции. Стоит просто задуматься о том, что и сами эти понятия родились в странах с христианской традицией, и за редкими исключениями, вроде Японии, может быть, с некоторыми оговорками, как Индия, они приживаются в странах по своему происхождению, культурной традиции христианских. Может быть, стоит просто напомнить об этом, когда сегодня зачастую христианство понимается как некая смесь фольклора, матрешек, блинов на Масленицу и такого прикладного мракобесия.

Христианская вера и идеалы свободы, демократии, прав человека имеют очень много общего

– Почему до сих пор есть необходимость в деятельности таких фондов, как “Либеральная миссия”, если либерализм, как вы говорите, уже победил?

– Если смотреть с точки зрения либеральных идеалов и их практического воплощения, я думаю, что нам всем не хватает опыта. В 1991–92 году на нас свалилось нечто. Я сам из этого поколения, я был в августе 1991 года на баррикадах, мне было 20 с небольшим лет. Мы совершенно этого не ждали и не очень поняли, как с этим быть. Я люблю библейские параллели, библеистика – это моя основная специальность, либерал я так, по совместительству. И в Библии есть прекрасный рассказ о том, как израильтяне вышли из Египта и 40 лет ходили по пустыне, пока не умерли почти все те, кто были рабами, кто имел опыт жизни в полуголодном, но обеспеченном рабстве. И вот когда это все [события 1991 года] произошло, очень многие люди говорили: нам нужны свои 40 лет. Конечно, это условные сроки, и понятно, что здесь никакой магии чисел нет. Но что меня очень радует, вырастает новое поколение, которое не идеально, но привыкло добиваться поставленных задач, которое понимает, что от него зависит, а что не зависит, и умеет эту грань провести, которое, скажем так, очень мало верит в обертки, в красивые слова, во что-то такое прекрасное, что не имеет под собой никакого содержания, – сказал Андрей Десницкий.

Разрушая стигматизацию

В номинации "Аналитика" наградили социолога Анну Шадрину за книгу "Дорогие дети. Сокращение рождаемости и рост “цены” материнства в XXI веке". В ее основу легли интервью автора с женщинами из России, Белоруссии и Украины. В интервью Радио Свобода Анна Шадрина отметила, что в “нашей части света” женщины впервые столкнулись с феноменом “репродуктивного выбора” только в конце прошлого века:

– Это не какое-то экономическое исследование. Есть такая идеализированная картинка передачи жизни, работы родителей, материнства, а мне хотелось поближе рассмотреть, из чего состоит материнство как работа. В 90-е годы устойчивое репродуктивное поведение в нашем регионе изменилось. Мне было интересно посмотреть, почему женщины становились матерями в возрасте чуть за 20 и даже раньше на протяжении столетий, а потом в 90-е что-то произошло – и женщины стали откладывать материнство. Хотелось посмотреть, о чем они задумываются, как принимают решение. Конечно, каждый случай неповторим, но то, что я понимаю под ценой материнства, это, в общем-то, сумма жертв, работы, инвестиций (я говорю социологическим языком, у нас это называется инвестиции), здоровья, времени, которое те люди, которые нас вырастили, недосыпают, не уделяют своему развитию, развлечениям.

– А почему рождаемость падает?

Нужно, чтобы звучало больше голосов, чтобы было меньше социальных исключений

– Потому что увеличивается вот эта цена заботы о детях. Потому что сегодня есть такой стандарт воспитания ребенка, стандарт социального старта. Любой родитель хочет дать своему ребенку самое лучшее, и то, что сегодня самое лучшее, очень сильно отличается от того, что считалось самым лучшим, например, сто лет назад. Сегодня детей отправляют в кружки изучать иностранные языки, заниматься спортом, то есть задача – вырастить, воспитать такого ребенка, который сможет конкурировать на рынке труда в системе развитого капитализма. Это большая и дорогая задача. Невозможно вырастить и отправить человека в жизнь в одиночку, это работа, которая требует большой помощи со стороны. И конечно, есть идеология, которая воспевает вот это разделение гендерных ролей на мужские и женские, и с этой точки зрения женщины должны заботиться обо всех, а мужчины просто видятся как люди, которые должны приносить домой зарплату. Но домашний труд тоже требует времени, самопожертвования. Если мы все будем задумываться, что, собственно, мы можем сделать для того, чтобы изменить эту идеологию, чтобы ее не воспроизводить, может быть, это могло бы эти стереотипы как-то развенчать.

– Для вас либеральная миссия в чем заключается?

– В том, чтобы люди, которые не вписываются в официальную картинку, чувствовали себя менее стигматизированными, чтобы звучало больше голосов, чтобы было меньше социальных исключений, – сказала Анна Шадрина.

О жерновах кривосудия

Специальную номинацию “ЛибМиссии” председатель жюри Денис Драгунский традиционно именует “медалью за отвагу”. Официально она называется "За мужество в отстаивании либеральных ценностей". В этом году ею отметили журналиста и правозащитника Зою Светову за публикации на Радио Свобода и “МБХ медиа”.

– Зоя Светова, как говорится, в рекламе не нуждается, и я очень рад, что она в этот раз получила заслуженную эту нашу премию за мужество, – считает Денис Драгунский. – Потому что она действительно мужественно пишет о людях, попавших в беду, в жернова кривосудия, в какие-то сложные ситуации, пишет о неправительственных организациях, в общем, это замечательный либеральный журналист.

Зоя Светова и сама попадала в сложную ситуацию, когда в её доме под предлогом поиска документов о ввозе в Россию средств ЮКОСа более 10 часов проводили обыск сотрудники Следственного комитета России.

Зоя Светова рассказала Радио Свобода, что мечтает увидеть героев своих публикаций – политзаключенных – на воле:

– В моей практике были случаи, когда люди, о которых я писала и которых встречала в тюрьме, потом выходили на свободу. Я встречаю их на свободе, и это счастье! Ради этого стоит жить. Жизнь идёт, и появляются какие-то новые герои, которым хочется помочь. Сейчас я, например, пишу об Оюбе Титиеве, и это совершенно потрясающий человек, чеченский правозащитник, который сейчас сидит в тюрьме в Грозном и его обвиняют в абсурдном преступлении – хранении наркотиков, а это вообще праведник, мусульманин, человек, который никогда никаких наркотиков не употреблял. Я очень беспокоюсь за Олега Сенцова (украинский кинорежиссер, который держит голодовку в российской колонии на Ямале – РС), который тоже герой моих статей, и я очень надеюсь, что увижу его на свободе и смогу пожать ему руку.

Я встречаю их на свободе, и это счастье! Ради этого стоит жить

– Какой вы видите либеральную миссию? И вообще, кто такой либерал?

– Либерал – это слово, которое стало в последнее время ругательным, потеряло свой смысл. Но для меня либерал – это человек, выступающий за истинные человеческие и правовые ценности: за справедливый суд, свободу слова, честные выборы. Я хочу, чтобы всё это было в моей стране, и чтобы мои внуки и правнуки жили в таком государстве, – сказала Зоя Светова.