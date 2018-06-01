Деятельность спецпрокурора Мюллера обходится в миллионы долларов

Генеральная прокуратура США обнародовала данные о финансовой стороне деятельности спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует предполагаемый сговор избирательного штаба Трампа с Кремлем.

С 1-го октября 2017 по 31 марта 2018 года на расследование было израсходовано в общей сложности 16 миллионов долларов. Из них 4,5 миллиона приходится непосредственно на аппарат специального прокурора, включая служебные разъезды, аренду помещений и оплату консалтинговых и прочих услуг, а остальное — на мероприятия различных подразделений самой Генеральной прокуратуры.

Как указывают аудиторы, Генеральная прокуратура понесла бы те же самые расходы на свои мероприятия, относящиеся к делу Трампа, даже если бы никакого спецпрокурора назначено не было.

В 2019 финансовом году на деятельность Мюллера планируется выделить 10 миллионов долларов. Как заявил в связи с этим в одном из своих твитов президент США Дональд Трамп, несмотря на все эти миллионы и фейковые новости, его рейтинг сегодня — наивысший за весь минувший год. "Средства информации в массе своей могут быть коррумпированы, но народ они не обманут!", - написал Трамп.

В серии твитов Трамп обвинил команду спецпрокурора Мюллера, которая, по его утверждениям, состоит из "13 рассерженных демократов", в "конфликте интересов" и "охоте на ведьм". Расследование "российского следа", которое ведет Мюллер, Трамп назвал "нечестным".