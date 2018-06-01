Трамп встретится в Белом доме с посланником Ким Чен Ына

В Белом Доме в пятницу, как ожидается, пройдет встреча президента США Дональда Трампа с делегацией Северной Кореи, которую возглавляет советник Ким Чен Ына.

Ким Ён Чоль, как сообщает Reuters, как ожидается, передаст Трампу личное послание от северокорейского лидера.

Речь на встрече пойдет о подготовке саммита США и Северной Кореи в Сингапуре 12 июня. Официально его дата до сих пор не подтверждена - после того, как Трамп в письме Киму сообщил об отмене саммита. Обе стороны, однако, заявляют, что продолжают подготовку к встрече двух лидеров.

Ким Ён Чоль ранее встретился в Нью-Йорке с госсекретарем США Майком Помпео. А в Пхеньяне накануне побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого принял Ким Чен Ын.

Как сообщается, северокорейский лидер подтвердил свою приверженность идее денуклеаризации Корейского полуострова, однако настаивает, что ее необходимо проводить постепенно, в обмен на уступки со стороны США. Соединенные Штаты выступают за безусловный отказ Пхеньяна от ядерного оружия.