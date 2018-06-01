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СМИ: глава СК по Москве Александр Дрыманов подал в отставку

Иллюстративное фото

Руководитель Главного следственного управления по Москве Александр Дрыманов подал заявление об отставке. Руководство Следственного комитета России заявление приняло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к руководству ведомства.

Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет, рассказал один из собеседников издания.

В начале 2018 года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО его сообщника Андрея Кочуйкова .
Кроме того, арестованный экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку почти в 10 тысяч евро за общее покровительство и собственное назначение на должность.Дрыманов тогда зявил, что это оговор. В начале сентября 2017 года стало известно о том, что Дрыманов был допрошен по делу Никандрова. Тогда же сотрудники ФСБ провели у Дрыманова обыски.

Материалы в отношении Дрыманова были направлены главе СКР Александру Бастрыкину, но он не стал возбуждать уголовное дело. Дрыманов остается в статусе свидетеля.

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