СМИ: глава СК по Москве Александр Дрыманов подал в отставку

Руководитель Главного следственного управления по Москве Александр Дрыманов подал заявление об отставке. Руководство Следственного комитета России заявление приняло. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четыре источника, близкие к руководству ведомства.

Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет, рассказал один из собеседников издания.

В начале 2018 года представители Генпрокуратуры назвали Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, за освобождение из СИЗО его сообщника Андрея Кочуйкова .

Кроме того, арестованный экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров заявлял следователю ФСБ, что заплатил начальнику взятку почти в 10 тысяч евро за общее покровительство и собственное назначение на должность.Дрыманов тогда зявил, что это оговор. В начале сентября 2017 года стало известно о том, что Дрыманов был допрошен по делу Никандрова. Тогда же сотрудники ФСБ провели у Дрыманова обыски.



Материалы в отношении Дрыманова были направлены главе СКР Александру Бастрыкину, но он не стал возбуждать уголовное дело. Дрыманов остается в статусе свидетеля.