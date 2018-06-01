Мэрия Москвы согласовала митинг оппозиции на Сахарова 10 июня

Московские власти согласовали намеченный на 10 июня митинг оппозиции на проспекте академика Сахарова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из организаторов акции Льва Пономарева.

Митинг приурочен ко Дню России, который празднуется 12 июня. Организаторы акции намерены привлечь внимание к проблеме нарушения прав человека и законов в столице и других городах страны.

Предполагаемое число участников митинга на Сахарова – до 10 тысяч человек. По словам Пономарева, акцию поддержали ПАРНАС, "Яблоко" и "Гражданская инициатива". Организаторы предлагали присоединиться и Алексею Навальному, но на момент подачи заявки не получили ответа.