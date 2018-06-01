Песков: "приватного фонда Путина" в России не существует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "некоего приватного фонда Путина", о котором сообщили СМИ, не существует. Любые утверждения о причастности России к покушению на журналиста Аркадия Бабченко, по словам Пескова, являются инсинуациями. А ситуацию с инсценировкой убийства пресс-секретарь Путина назвал "развесистой клюквой", сообщает ТАСС.

Так Песков прокомментировал информацию издания The Bell о том, что у украинского бизнесмена Вячеслава Пивоварника, который, по утверждению подозреваемого в подготовке покушения на журналиста Аркадия Бабченко, "заказал убийство" журналиста — предположительно есть связи с бывшим депутатом Госдумы России Сергеем Шишкаревым, а также экспертом российского Фонда национальной и международной безопасности.

Накануне на заседании суда в Киеве подозреваемый в подготовке убийства Бабченко Борис Герман рассказал, что Пивоварник – гражданин Украины, сотрудник некоего "частного фонда Путина", связанный с российскими спецслужбами, как утверждается, ответственный за подготовку терактов на Украине. Точно не ясно, говорил ли Герман на суде о человеке, деятельность которого описало The Bell, или же о его однофамильце.

29 мая Служба безопасности Украины сообщила, что журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге своей квартиры в Киеве. На следующий день стало известно, что журналист жив. Он появился на брифинге СБУ. Убийство Бабченко было инсценировано в рамках спецоперации.

Украинские спецслужбы заявляют, что покушение на Бабченко "заказали" люди, связанные с российскими спецслужбами, однако не называют конкретных имен, в том числе и имя Пивоварника.