Встреча глав МИД "Нормандской четверки" пройдет 11 июня

Встреча министров иностранных дел так называемой "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции - пройдет 11 июня в Берлине.

Об этом заявил в ходе своего визита на Украину министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Это будет первая подобная встреча в нынешнем году.

На пресс-конференции в Мариуполе, куда он прибыл вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным, Маас сказал, что договоренности о встрече удалось достичь в последние дни. По словам Климкина, на ней будут обсуждаться вопросы размещения в зоне конфликта в Донбассе миротворческой миссии, а также обмена пленными и освобождения украинских заключенных в России.

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сказал, что окончательная дата встречи еще не определена. По его словам, "возможность такой встречи в июне рассматривается".

Перед отлетом на Украину Маас заявил, что цель его поездки - способствовать активизации "минского процесса". Из Киев утром в пятницу он отправился в контролируемые Украиной районы Донбасса.