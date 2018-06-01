Евросоюз оспорил американские пошлины на металлы в ВТО

Евросоюз оспорил импортные пошлины США во Всемирной торговой организации. Об этом сообщила глава ведомства Евросоюза по вопросам торговли Сесилия Мальстрем. Она уточнила, что решение Вашингтона ввести пошлины на металлы из Европы ослабит сотрудничество, а переговоры с США более невозможны.

Накануне Соединённые Штаты объявили о вводе пошлин на импорт стали и алюминия из Евросоюза, Мексики и Канады. С 1 июня налог на ввоз стали из этих стран составит 25 процентов, а алюминия – 10 процентов. В Брюсселе политику США назвали "протекционизмом". Евросоюз намерены объявить об ответных мерах до 20 июня. В частности, ЕС может ввести новые сборы на американские джинсы, некоторые сорта виски, арахисовую пасту и мотоциклы.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики 23 марта. Документ не начал действовать до завершения переговоров с торговыми партнерами. Однако договориться не удалось и 31 мая министр торговли США Уилбур Росс объявил о вводе пошлин.