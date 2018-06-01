Джузеппе Конте стал главой итальянского правительства

Юрист Джузеппе Конте возглавил правительство Италии. Сегодня он принял присягу. Ранее Конте представил президенту состав будущего итальянского правительства. На следующей неделе новый кабинет министров должен будет получить вотум доверия в обеих палатах национального парламента.

На должность премьер-министра Конте выдвинули две популистские партии – "Движение пяти звезд" и "Лига".

Агентство Reuters уточняет, что новый глава правительства Италии пообещал заниматься сокращением налогов, увеличить расходы на социальное обеспечение, а также настаивать на пересмотре правил Евросоюза в отношении мигрантов.

Правительство Италии не могли сформировать больше двух месяцев. Прошедшие 4 марта парламентские выборы не выявили явного победителя. С небольшим перевесом победила правоцентристская коалиция Сильвио Берлускони. В нее входит праворадикальная "Лига", которая предлагала отменить санкции против России. Партия евроскептиков "Движение пяти звезд" заручилась поддержкой почти трети избирателей.

Джузеппе Конте родился в Италии в 1964 году. С отличием закончил юридический факультет Римского университета "Сапиенце". Стажировался в Йельском университете, в Нью-Йоркском университете, в Сорбонне, в Гиртонском колледже в Кембридже. Преподавал частное и коммерческое право в университетах в Риме. С 2013 по 2018 год входил в Совет по правовым вопросам при президенте Италии. Член Римской ассоциации адвокатов.