Для получения гражданства Украины введут экзамен на знание языка

Для получения гражданства Украины иностранцам понадобится сдавать экзамен по украинскому языку. Такой указ подписал президент республики Петр Порошенко.

Согласно тексту документа, правительство должно будет утвердить программу по укреплению статуса государственного языка на 2018-2028 годы. Власти страны планируют, что украинский язык в течении десяти лет станет преобладающим во всех сферах общественной жизни.

Ранее для получения гражданства Украины требовалось предоставить справку о знании украинского языка от одного из учебных заведений.