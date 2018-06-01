В Москве против задержанных студентов МГУ завели уголовное дело по статье о вандализме по факту испорченного указателя к Чемпионату мира по футболу. Об этом в телеграм-каналах сообщили представитель "Открытой России" Валентина Дехтяренко и инициативная группа МГУ.

Ранее из-за подозрений в порче указателя на территории Московского государственного университета задержали троих студентов МГУ. Двух из них забрали прямо с экзамена. В отделе полиции у них отобрали телефоны, чтобы прочитать переписку в телеграме.

Правозащитный портал "ОВД Инфо" сообщает, что все трое доставлены в отдел дознания УВД по Западному административному округу Москвы. Статус задержанных пока неизвестен. Один из студентов отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции России.

О том, что у стен МГУ появится площадка вместимостью до 40 тысяч человек для просмотра футбольных матчей со свободной продажей пива, стало известно в апреле 2016 года. По первоначальному плану смотреть игры болельщики должны были на Красной площади, но оргкомитет чемпионата мира отказался от этой идеи из-за недостаточной вместительности.

Учащиеся и сотрудники МГУ протестуют против фан-зоны. В феврале они пытались добиться встречи с ректором вуза. В апреле с активистами беседовал заместитель главы правительства Аркадий Дворкович, который позднее заверял, что сторонам удалось добиться приемлемого решения.