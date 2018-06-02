Apple вернула в App Store возможность обновить Telegram

В сервисе App Store появилось первое за полтора месяца обновление мессенджера Telegram, который российские власти пытаются заблокировать. Павел Дуров поблагодарил компанию Apple за возможность предоставить пользователям обновленную версию приложения.

Ранее на этой неделе основатель Telegram заявил, что Apple начала блокировать обновления мессенджера в App Store после требования Роскомнадзора удалить приложение из онлайн-магазина. По словам предпринимателя, с середины апреля компания не давала пользователям по всему миру обновить Telegram.

Дуров тогда предположил, что Apple "не на стороне" мессенджера. 28 мая Роскомнадзор направил американской компании письмо с требованием удалить из магазина приложений App Store запрещенный в России мессенджер Telegram и прекратить рассылку его push-уведомлений. В противном случае в ведомстве напомнили, что могут "нарушить функционирование сервисов Apple".

С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России из-за отказа предоставлять ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. В результате в реестр запрещенной информации попали до 20 миллионов IP-адресов, была нарушена работа многих российских сайтов и сервисов. Кроме того, Роскомнадзор отчитался о блокировке 80 VPN и прокси-сервисов, позволяющих обходить блокировку Telegram.