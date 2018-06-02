В Петербурге задержали активистов с плакатом в поддержку Сенцова

В Санкт-Петербурге полицейские задержали троих активистов, которые стояли у здания Петроградского суда с украинским флагом и плакатом в защиту Олега Сенцова.

Как сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо", в суде должен был состояться процесс над активистом "Демократического Петербурга" Всеволодом Нелаевым. Его задержали накануне на пикете в защиту Сенцова, а поводом послужило участие активиста в первомайском шествии.

Задержанных сегодня Ольгу Смирнову, Марию Кожеватову и Асана Мумджи обвинили в нарушении закона о публичных мероприятиях, передает "ОВД-Инфо".

В Москве пикеты в поддержку Сенцова сегодня прошли без вмешательства полиции. В них приняли участие два десятка человек. Ранее городские власти не разрешили провести в российской столице митинг в поддержку украинских заключенных.

Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет по обвинению в терроризме, держит голодовку уже двадцать дней. Освободить его требуют правозащитники, российские оппозиционные политики, общественные организации, официальный Киев и представители стран Запада.