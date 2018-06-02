В городах Украины и других стран проходят акции в поддержку Сенцова

Несколько сотен человек собрались в центре Киева в рамках всемирной акции в поддержку Олега Сенцова и других украинских заключенных, находящихся в российских тюрьмах и колониях. Митинги и пикеты в субботу проходят и в других украинских городах.

Свою благодарность участникам акций выразил президент Украины Петр Порошенко. Он написал у себя в Фейсбуке, что Киев продолжит бороться за освобождение украинцев.

К требованию освободить Сенцова присоединилось американское посольство в Киеве. Там украинского режиссера назвали "жертвой российской оккупации Крыма". Свое заявление по ситуации с Сенцовым ранее опубликовала Миссия США при ОБСЕ. Ее представители подчеркнули, что США присоединяются к кампании в защиту украинских политзаключенных.

Глобальная а​кция #SaveOlegSentsov началась в пятницу и продолжится сегодня как в России, так и в других странах мира. В Москве она сегодня состоялась в формате пикетов. Провести митинг не разрешили городские власти.

Вчера украинского режиссера поддержали активисты из Петербурга и Казани. В Европейском парламенте прошел флешмоб, в котором участвовали украинские дипломатические представители. Члены канадско-украинского Фонда международной помощи призвали мировых лидеров поднять проблему украинских заключенных на предстоящем саммите "Большой семерки" в Квебеке.

Олег Сенцов голодает уже двадцать дней. Недавно к нему присоединился активист Александр Кольченко. Украинцы были задержаны в марте 2014 года российскими спецслужбами в Крыму. Их обвинили в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Обвиняемые свою вину не признали.