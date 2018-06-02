Елизавета II отметила 65 лет со дня коронации и посетила скачки

2 июня Великобритания отмечает 65 лет со дня коронации королевы Елизаветы II. Никаких официальных торжеств в этот день не предусмотрено. Британская пресса сообщает, что днём королева посетила скачки Epsom Derby.

Королевская семья в социальных сетях опубликовала архивные фотографии, сделанные во время восхождения на престол.

Елизавета II унаследовала трон своего отца Георга IV 6 февраля 1952 года. Коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. На ней присутствовало более восьми тысяч гостей.

На сегодняшний день королева Елизавета является самым долгоправящим и самым пожилым монархом. 21 апреля ей исполнилось 92 года.