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Краснодарские "Отряды Путина" прекращают свою деятельность

Герб Краснодара (Краснодар)

Прокремлевская краснодарская организация "Отряды Путина" прекратила свою деятельность. Об этом заявил один из ее создателей Марат Динаев.

"Наша неформальная организация прекращает свою деятельность, так как наши действия были восприняты неоднозначно", – сказал Динаев в своем видеообращении на канале YouTube. Он добавил, что теперь организация займется "остросоциальными вопросами", однако какими именно – не уточнил.

Активисты "Отрядов Путина" – в основном пожилые женщины – известны своими провокационными акциями. Они несколько раз устраивали погромы в штабах оппозиционера Алексея Навального в Краснодаре, жгли чучело президента США Дональда Трампа и искали "ген предательства" у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

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