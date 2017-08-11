Полицейских наказали за бездействие при нападении на штаб Навального

В Краснодаре полицейских наказали за бездействие при нападении активисток из так называемого движения "Отряды Путина" на местный штаб Алексея Навального. Об этом говорится в ответе МВД главе предвыборного штаба оппозиционера Леониду Волкову.

Согласно документу, который Волков опубликовал в твиттере, к дисциплинарной ответственности по результатам служебной проверки решено привлечь полицейских из отдельного батальона патрульно-постовой службы №1 МВД.

Глава юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов сообщил "Медиазоне", что речь идет о нападении 31 июля. Тогда пожилые активистки заколотили досками дверь в штаб. Сторонники Навального вызвали полицию, но полицейские не приняли никаких мер.

Активисты так называемых "Отрядов Путина" – краснодарской прокремлевской организации, в которой участвуют главным образом пенсионеры, – неоднократно нападали на штаб Навального. В начале июля они ворвались в штаб, сорвали плакаты, поломали рамки и перевернули стулья и столы.