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Минкульт не будет поддерживать проекты "против России"

Владимир Мединский

Министерство культуры не будет оказывать поддержку проектам, "работающим против России". Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, сообщает "РИА Новости". При этом министр подчеркнул что Минкульт не занимается и не планирует заниматься цензурой.

Мединский утонил, что министерство будет поддерживать развитие культурных проектов, которые "обогащают и делают человека лучше".

В январе министерство культуры запретило прокат картины "Смерть Сталина". Мединский тогда назвал фильм "глумлением над историей". В ответ Совет по правам человека при президенте России и Союз кинематографистов назвали действия Минкульта цензурой. Сам Мединский считать цензурой отзыв прокатного удостоверения отказался.

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