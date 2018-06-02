Трамп заподозрил Минюст и спецпрокурора в утечке информации

Президент США заподозрил министерство юстиции и спецпрокурора Роберта Мюллера в утечках писем его адвокатов в прессу. Об этом Дональд Трамп написал в твиттере.

Президент в очередной раз написал, что во время его президентской предвыборной кампании не было никакого сговора с Россией. Трамп также отметил, что "дорогостоящая охота на ведьм" плохо сказывается на стране. "Допускают ли спецпрокурор и Минюст утечку писем моих адвокатов в СМИ, распространяющие ложные новости? Не следует ли им вместо этого заняться поиском коррупции среди демократов?», — подчеркнул президент.



В конце мая Трамп раскритиковал работу спецпрокурора, назвав расследование "нечестным".

Ранее стало известно, что спецпрокурор США предоставил адвокатам Трампа более 40 вопросов, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. Вопросы попали в распоряжение газеты The New York Times.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.