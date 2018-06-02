Активисты принесли к посольству России в Киеве бутафорские гробы

Украинские активисты принесли к посольству России в Киеве картонные "гробы" с изображенными на них российскими флагами и надписями "Груз 200. ЧВК Вагнера". Самими "гробами" выложена надпись "их там нет". Об этом сообщает агентство "Укринформ".

К воротам посольства участники акции прикрепили фотографии людей с подписями позывных. Активисты утверждают, что это бойцы так называемой "частной военной компании Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийски настроенных сепаратистов.

Уточняется, что акция приурочена к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в июле.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала запись радиопереговоров в районе боевых действий в Донбассе в 2015 году. Ведомство называет участников переговоров "российскими военнослужащими" и "наёмниками "ЧВК Вагнера". По данным спецслужб, это руководитель "ЧВК Вагнера" Дмитрий Уткин и Олег Иванников, который, по информации Bellingcat причастен к крушению самолета "Малазийских авиалиний" в небе над Донбассом летом 2014 года.

Киев обвиняет Москву в поддержке боевых действий на востоке Украины. В январе президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому Россия признана "страной-агрессором". Москва свою причастность к событиям на востоке Украины отвергает и называет воюющих там граждан России "наёмниками".

