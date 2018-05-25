Bellingcat: к доставке "Бука" в Донбасс причастен сотрудник ГРУ РФ

К транспортировке на Донбасс ракетного комплекса "Бук", из которого сбили малайзийский "Боинг" MH17, предположительно причастен офицер ГРУ Олег Иванников, говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Его авторы пришли к выводу, что именно этот человек был одним из участников опубликованного ранее телефонного разговора, в котором упоминается "Бук". Эти переговоры включены в материалы международного расследования гибели MH17.

Олег Иванников, по данным журналистов, стоял за позывным "Орион". В то время как второй собеседник – "Дельфин" – руководил боевыми действиями на Востоке Украине из России, Иванников предположительно осуществлял оперативную деятельность непосредственно на украинской территории, подконтрольной сепаратистам. Утверждается, что он отдавал распоряжения тогдашнему главе ЛНР Игорю Плотницкому и отвечал за доставку техники из России.

Авторы расследования также установили, что Олег Иванников был известен на Украине как "Андрей Иванович Иванников". Человек с такими именем, отчеством и фамилией в 2007-2008 годах возглавлял министерство обороны самопровозглашенной Южной Осетии. Собеседники журналистов подтвердили, что речь идет об одном и том же человеке.

Bellingcat и The Insider утверждают, что Олег Иванников также непосредственно управлял "Частной военной компанией Вагнера", и это недавно подтвердил один из наемников.

В расследовании говорится, что его авторам удалось дозвониться до Иванникова, и его голос полностью совпал с голосом, который можно услышать в переговорах "Ориона" с "Дельфином". При этом журналисты подчеркивают, что в своей работе сосредоточились именно на идентификации личности офицера, в то время, как его роль в самом нападении на гражданский лайнер должна установить Международная следственная группа (JIT).​

Россия отрицает причастность к уничтожению малайзийского "Боинга", и утверждает, что ракета, поразившая самолет, не состоит на вооружении российской армии.