Началась избирательная кампания по выборам мэра Москвы

На сайте Московской городской думы в воскресенье опубликовано постановление "О назначении даты выборов мэра Москвы". Это означает официальное начало избирательной кампании в столице.



2 июня депутаты столичного парламента на внеочередном заседании приняли постановление, назначив выборы на единый день голосования 9 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания начинается сразу после публикации постановления.



Действующий глава города Сергей Собянин объявил о намерении баллотироваться в мэры Москвы 26 мая. Он занимает этот пост с 2010 года, когда сменил Юрия Лужкова, отправленного в отставку "в связи с утратой доверия главы государства". В 2013 году Собянин вновь стал мэром по итогам выборов, на которых он баллотировался как самовыдвиженец.