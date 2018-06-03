На Землю вернулся экипаж Международной космической станции (МКС). Капсула с космонавтами приземлилась в Казахстане.

Россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи находились на МКС почти полгода. После их возвращения на Землю к работе на космической станции приступил экипаж 56-й экспедиции.

Отправка новой экспедиции на МКС запланирована на 6 июня.