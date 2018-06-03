В Тбилиси четвертый день проходят акции протеста

В Тбилиси четвертый день продолжаются протесты. В них участвуют сотни человек. Недовольство жителей столицы Грузии вызвало расследование убийства двух подростков в декабре прошлого года.
Участники акций обвиняют чиновников в развале уголовного дела. Суд счел вину подозреваемых недоказанной. Протестующие считают, что генеральная прокуратура Грузии покрывает убийц.
Ранее протестующие добились отставки генпрокурора страны. Теперь они требуют распустить правительство. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уходить в отставку.
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