Ким Чен Ын произвел перестановки в военном руководстве КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын сменил военное руководство страны в преддверии намеченного на 12 июня саммита с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на источник.

По данным агентства, своих постов лишились министр народных вооруженных сил Северной Кореи Пак Ен Сик, глава генерального штаба Корейской народной армии Ли Мен Су и начальник главного политического управления армии КНДР Ким Чон Гак. Их сменили военачальники с умеренными взглядами.

По мнению одного из собеседников Yonhap, причиной отставки могло стать желание Ким Чен Ына избавиться в военном руководстве от противников курса на денуклеаризацию Корейского полуострова.

О смене военного руководства Северной Кореи агентству Reuters сообщил и представитель американской администрации. В США считают, что в военных кругах КНДР проявились разногласия относительно подхода Ким Чен Ына к Южной Корее и США, отмечает Reuters.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп подтвердил проведение встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Cеверокорейский лидер ранее заявлял о своей приверженности идее денуклеаризации Корейского полуострова, однако, настаивает, что ее необходимо проводить постепенно, в обмен на уступки со стороны США.Вашингтон выступает за безусловный отказ Пхеньяна от ядерного оружия.