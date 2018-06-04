Счетная палата получила карт-бланш на проверку расходов в регионах

Счетная палата получит дополнительные полномочия на проверку расходов в регионах. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на поправки в Бюджетный кодекс, которые одобрило правительство. Вскоре документ будет внесён в Государственнуюдуму.

Как рассказал источник издания, в данный момент Счетная палата и Федеральное казначейство ограничены в возможности контролировать расходы региональных бюджетов. В случае принятия законопроекта, ведомства смогут принимать, если деньги тратятся нецелевым путем. Кром того, они получат право контролировать трату денег, которые были выделены из бюджета Пенсионному фонду, а также фондам социального и медицинского страхования. Законопроект позволяет муниципальным властям привлекать Счетную палату или Федеральное казначейство для аудита местного бюджета.

В конце мая главой Счетной палаты стал бывший министр финансов России Алексей Кудрин. В числе своих основных задач после утверждения на должность он назвал совершенствование методов борьбы с коррупцией.