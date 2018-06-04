Минкульт РФ нашел новый повод не возращать шедевр Брюллова владельцам

Министерство культуры не выполнило решение Выборгского суда до 1 июня исключить незаконно находящуюся в государственной собственности картину Карла Брюллова "Христос во гробе" из Музейного фонда России. Новым предлогом для отказа вернуть арестованный в 2003 году шедевр владельцам - коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер – в министерстве называют отсутствие запроса таможни. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Однако таможня ещё в мае сообщила суду, что не может организовать "таможенное оформление и возврат товара законному владельцу", так как картина находится на хранении в Русском музее, который не выдаёт "единицу музейного хранения" без разрешения Министерства культуры.

В Минкульте ранее заявляли, что суд от него исключения картины из Музейного фонда не требовал, а производство по этому делу не завершено.

Александр Певзнер купил картину в 2002 году в Бельгии. Полотно не было подписано автором. В 2003 году коллекционер привез его на экспертизу в Россию. Как только эксперты Русского музея подтвердили подлинность картины, ФСБ наложила на нее арест, а в отношении самого Певзнера было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Позднее дело было прекращено, однако полотно владельцу так и не вернули – Верховный суд России конфисковал его в пользу Русского музея как "орудие преступления". В марте 2017 года Конституционный суд обязал пересмотреть это решение. В июне Верховный суд постановил вернуть картину Певзнерам.4 мая 2018 Выборгский городской суд вынес решение об исключении картины из Музейного фонда.

Картина "Христос во гробе" была написана Карлом Брюлловым в 1840-х годах для домовой часовни генерал-губернатора Финляндии графа Адлерберга, который после убийства Александра II уехал в Германию, забрав полотно с собой.