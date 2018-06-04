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Опрос: каждый второй россиянин недоволен переназначением Медведева

Большинство россиян остались недовольны решением президента России Владимира Путина переназначить Дмитрия Медведева главой российского правительства. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные опросов "Левада-Центра" и фонда "Общественное мнение" (ФОМ), которые были проведены в конце мая.

По данным социологов "Левада-центра", 51 процент опрошенных остались недовольны назначением Медведева, еще 8 процентов затруднились с ответом. Среди респондентов ФОМа доля недовольных составила 45 процентов, не смогли ответить на вопрос 16 процентов.

"Не уволил Медведева" - вторая по упоминаемости претензия респондентов к Владимиру Путину, пишут "Ведомости". По мнению издания, одобрение Медведева снижается из-за обсуждения в правительстве предстоящего повышения пенсионного возраста и опасений по поводу других непопулярных мер. Согласно опросам, повышение пенсионного возраста поддерживают только 6 процентов россиян.

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